Як населення країн Європи і США відноситься до українських біженців

Українці в Європі. Фото: Reuters

Опитування IRC показало, що населення більшості країн Європи та у США все ще переконане у тому, що українських біженців слід підтримувати і допомагати їм. Опитування провели у Швеції, Німеччині, Франції, Великобританії та США. У дослідженні також врахували дані з Польщі, зібрані Opinia24.

Про це повідомили у Internatiomal rescue committee (IRC) у середу, 29 травня.

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Недавнє опитування, проведене IRC у Швеції, Німеччині, Франції, Великобританії та Сполучених Штатах, разом із даними Opinia24 з Польщі, показує, що більшість людей підтримують надання допомоги Україні та українським біженцям. Це свідчить про незмінну прихильність громадськості до гуманітарної допомоги, незважаючи на загострення політичної риторики.

"З понад 7400 опитаних більшість вважає, що їхні країни повинні забезпечити українських біженців житлом, їжею, основними потребами, освітою, медичними послугами та можливістю працювати", — йдеться в повідомленні.

Підтримка допомоги Україні та українським біженцям найбільша у Великобританії та Швеції.

Більшість у США, Великобританії та Швеції вважають, що українським біженцям слід надавати дозвіл на довгострокове проживання.

У Польщі 55% і в Німеччині 47% опитаних вважають, що довгострокова підтримка українських біженців є необхідною. У Великобританії 79% і у Швеції 72% респондентів підтримують довготривалу допомогу українським біженцям.

Які думки має директор IRC у Польщі та Україні Алан Мозлі

Мозлі заявив, що виборці повинні пам'ятати, що нормальне життя залишається недосяжним для мільйонів українців через десятирічний конфлікт. Понад 14 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, а бойові дії, як показали події в Харкові, продовжують завдавати шкоди цивільному населенню.

Він також зазначив, що 2 роки тому світ показав високий рівень підтримки біженців з України і треба дотримуватись цього курсу.

"Оскільки країни відмовляються від тимчасових механізмів захисту, започаткованих на початку ескалації, вони повинні розробити довгострокові рішення для підтримки постраждалих від конфлікту українців, гарантуючи, що найбільш уразливі люди все ще можуть отримати необхідну допомогу", — наголосив Мозлі.

Нагадаємо, у Чехії запустили пілотний проєкт, що передбачає добровільне повернення українських біженців додому. В його рамках українцям нададуть допомогу на повернення на батьківщину.

Раніше ми писали, що влада Ірландії розглядає можливість скорочення розміру соціальних виплат для українських біженців у 2024 році. Рішення торкнеться 2,5 тис. українців, які належать до вразливих категорій.