Как население стран Европы и США относится к украинским беженцам.

Украинцы в Европе. Фото: Reuters

Опрос IRC показал, что население большинства стран Европы и США все еще убеждены в том, что украинских беженцев следует поддерживать и помогать им. Опрос был проведен в Швеции, Германии, Франции, Великобритании и США. В исследовании также учли данные из Польши, собранные Opinia24.

Об этом сообщили в Internatiomal Rescue Committee (IRC) в среду, 29 мая.

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Недавний опрос, проведенный IRC в Швеции, Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатах, вместе с данными Opinia24 из Польши показывает, что большинство людей поддерживают оказание помощи Украине и украинским беженцам. Это свидетельствует о неизменной приверженности общественности гуманитарной помощи, несмотря на обострение политической риторики.

"Из более 7400 опрошенных большинство считают, что их страны должны обеспечить украинских беженцев жильем, едой, основными потребностями, образованием, медицинскими услугами и возможностью работать", — говорится в сообщении.

Поддержка помощи Украине и украинским беженцам самая большая в Великобритании и Швеции.

Большинство в США, Великобритании и Швеции считают, что украинским беженцам следует давать разрешение на долгосрочное проживание.

В Польше 55% и в Германии 47% опрошенных считают, что долгосрочная поддержка украинских беженцев необходима. В Великобритании 79% и в Швеции 72% респондентов поддерживают долгосрочную помощь украинским беженцам.

Какие мнения имеет директор IRC в Польше и Украине Алан Мозли

Мозли заявил, что избиратели должны помнить, что нормальная жизнь остается недостижимой для миллионов украинцев из-за десятилетнего конфликта. Более 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, а боевые действия, как показали события в Харькове, продолжают наносить ущерб гражданскому населению.

Он также отметил, что 2 года назад мир показал высокий уровень поддержки беженцев из Украины и нужно придерживаться этого курса.

"Поскольку страны отказываются от временных механизмов защиты, начатых в начале эскалации, они должны разработать долгосрочные решения для поддержки пострадавших от конфликта украинцев, гарантируя, что наиболее уязвимые люди все еще могут получить необходимую помощь", — подчеркнул Мозли.

Напомним, в Чехии запущен пилотный проект, предусматривающий добровольное возвращение украинских беженцев домой. В его рамках украинцам окажут помощь на возвращение на родину.

Ранее мы писали, что власти Ирландии рассматривают возможность сокращения размера социальных выплат для украинских беженцев в 2024 году. Решение коснется 2,5 тыс. украинцев, принадлежащих к уязвимым категориям.