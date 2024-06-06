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Макрон заявив про передачу Україні літаків Mirage 2000

6 червня 2024 22:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна отримає від Франції літаки Mirage 2000
Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про передачу Україні бойових літаків Mirage 2000. Йдеться також про програму підготовку пілотів.

Про це повідомляє Le Figaro у четвер, 6 червня.

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"Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації", — сказав Макрон.

За словами президента Франції, у п'ятницю, 7 червня, під час його зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським він планує розпочати нову співпрацю.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

Що відомо про Mirage 2000

У 1970-х роках фірма Dassault Aviation розробила багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який впроваджено на озброєння з 1984 року.

Літак Mirage 2000
Літак Mirage 2000. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Цей винищувач став основним літаком ВПС Франції наприкінці 20 століття і на початку 21 століття. Крім того, він увійшов до озброєння кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Нагадаємо, українські урядовці вимагають від Сполучених Штатів Америки та інших країн посилити підготовку пілотів на літаках F-16. За їхніми словами, нинішня програма не випускає достатньої кількості спеціалістів.

Також речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш назвав кількість літаків, які потрібні для захисту України від російських окупантів. Йдеться про 150 одиниць.

Україна
Емманюель Макрон
Франція
військова допомога
літаки

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