Украина получит от Франции самолеты Mirage 2000 от Франции

Макрон заявил о передаче Украине самолетов Mirage 2000
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине боевых самолетов Mirage 2000. Речь также идет о программе подготовки пилотов.
Об этом сообщает Le Figaro в четверг, 6 июня.
Самолеты для Украины
"Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации", — сказал Макрон.
По словам президента Франции, в пятницу, 7 июня, во время его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским он планирует начать новое сотрудничество.
Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.
Что известно о Mirage 2000
В 1970-х годах фирма Dassault Aviation разработала многоцелевой истребитель четвертого поколения, внедренный на вооружение с 1984 года.
Этот истребитель стал основным самолетом ВВС Франции в конце ХХ века и начале ХХІ века. Кроме того, он принят на вооружение нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Напомним, украинские члены правительства требуют от Соединенных Штатов Америки и других стран усилить подготовку пилотов на самолетах F-16. По их словам, нынешняя программа не выпускает достаточного количества специалистов.
Также спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш назвал количество самолетов, необходимых для защиты Украины от российских оккупантов. Речь идет о 150 единицах.
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