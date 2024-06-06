Навчання українських пілотів на F-16 у США

Літаки F-16. Фото: AP

Українські урядовці вимагають від Сполучених Штатів Америки та інших країн посилити підготовку пілотів на літаках F-16. За їхніми словами, нинішня програма не випускає достатньої кількості спеціалістів.

Про це пише Politico у четвер, 6 червня.

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Навчання українських пілотів на F-16

Україна заявила, що має 30 пілотів, які можуть негайно розпочати навчання на літаках F-16 у США, але в програмі адміністрації президента Джо Байдена не вистачає місць, аби прийняти більш як 12 пілотів одночасно.

Водночас подібну проблему з наявністю місць для навчання мають дві інші установи в Данії та Румунії. Це є суттєвою перешкодою в тривалому процесі передачі сучасних винищувачів в Україну.

Видання пише, що після того, як у травні 2023 року Байден задовольнив прохання інших країн надіслати свої F-16, навчання українських пілотів неодноразово затримували логістичні проблеми. Також країнам знадобилися місяці, аби погодитися на відправлення власних літаків в Україну.

Відомо, що Данія, Норвегія, Нідерланди та Бельгія анонсували відправлення понад 60 винищувачів відправити F-16 американського виробництва до Києва. Водночас у США заявили, що на додаток до обмеженого простору, інші країни також стоять у черзі на навчання на базі і Америка не може "порушити свої зобов'язання".

Як зазначила речниця ВПС США Лорел Фоллз, до кінця вересня планується підготовка 12 українських пілотів на базі в Тусоні. Навчальний центр в Данії теж має обмежені можливості і готується до закриття в листопаді, а третя програма, яка розташована в Румунії, ще не запущена.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що найближчим часом Україна очікує на постачання перших американських винищувачів F-16.

Також прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що літаки F-16 незабаром доправлять в Україну.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, для повного захисту України необхідно 150 одиниць таких винищувачів.