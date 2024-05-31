Використання F-16 над територією Росії — у Нідерландах висловилися щодо права України

У Нідерландах висловилися щодо можливості використання ЗСУ літаків F-16 над територією Росії
Голова міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюйнс-Слот у п'ятницю, 31 травня заявила, що країна не буде заперечувати проти використання Україною винищувачів F-16 на території Росії у майбутньому. Йдеться про застосування літаків з метою самозахисту.
Про це пише Радіо Свобода.
Застосування F-16 на території Росії
Під час другого дня неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі голова нідерландської дипломатії зазначила, що країна не буде проти застосування F-16 у небі над Росією
"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип", — сказала вона.
За словами Брюйнс-Слот, використовувати західну авіацію над територією Росії дозволяє Україні стаття 51-а Статуту ООН, яка визначає право на самозахист.
"Це загальний принцип, якого ми дотримуємось, і ми, звичайно, дуже завантажені переговорами з американцями, щоб всі F-16 були доступні", — зауважила вона.
Очільниця МЗС додала, що Нідерланди готові зробити все можливе, аби якнайшвидше дозволити F-16 літати в небі України.
Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що Україна зможе використовувати F-16 лише над власною територією.
А міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що найближчим часом Україна очікує на постачання перших американських винищувачів F-16.
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