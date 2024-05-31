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У Нідерландах висловилися щодо можливості використання ЗСУ літаків F-16 над територією Росії

31 травня 2024 13:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Використання F-16 над територією Росії — у Нідерландах висловилися щодо права України
Літаки F-16. Фото: X
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Голова міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюйнс-Слот у п'ятницю, 31 травня заявила, що країна не буде заперечувати проти використання Україною винищувачів F-16 на території Росії у майбутньому. Йдеться про застосування літаків з метою самозахисту.

Про це пише Радіо Свобода.

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Під час другого дня неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі голова нідерландської дипломатії зазначила, що країна не буде проти застосування F-16 у небі над Росією

"Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип", — сказала вона.

За словами Брюйнс-Слот, використовувати західну авіацію над територією Росії дозволяє Україні стаття 51-а Статуту ООН, яка визначає право на самозахист.

"Це загальний принцип, якого ми дотримуємось, і ми, звичайно, дуже завантажені переговорами з американцями, щоб всі F-16 були доступні", — зауважила вона.

Очільниця МЗС додала, що Нідерланди готові зробити все можливе, аби якнайшвидше дозволити F-16 літати в небі України.

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що Україна зможе використовувати F-16 лише над власною територією.

А міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що найближчим часом Україна очікує на постачання перших американських винищувачів F-16.

війна в Україні
військова допомога
F-16
Нідерланди
літаки
винищувач

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