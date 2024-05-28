Зеленський відвідав аеродромом "Мелсбрук", де навчаються українські військові

Президент України Володимир Зеленський відвідує аеродром "Мелсбрук". Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Бельгію здійснив огляд військової бази "Мелсбрук". Він ознайомився з винищувачами F-16, поспілкувався з інструкторами з Бельгії та українськими військовими, які проходять там підготовку.

Про це глава держави повідомив у Telegram у вівторок, 28 травня.

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Зеленському представили детальну інформацію про бойові можливості та технічні особливості літаків, а також процес навчання українських пілотів на F-16. Бельгійські інструктори високо оцінили мотивацію українських пілотів.

Президент також провів зустріч з військовослужбовцями ЗСУ, які навчаються обслуговувати винищувачі. Вони поділилися, що мають кваліфікованих наставників, отримують необхідну інформацію та прагнуть якнайшвидше повернутися до України для виконання бойових завдань.

"Бажаю вам гарного закінчення навчання. Дуже дякуємо вам, розраховуємо на вас та чекаємо вдома", — звернувся Зеленський до військових.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо відповів, чи дозволять Україні використовувати літаки F-16 та іншу зброю на території Росії.

Раніше генерал-лейтенант запасу Повітряних сил Сполучених Штатів Девід Дептулу переконаний, що Україна мала отримати винищувачі F-16 ще два роки тому.