Умєров відповів, коли Україні нададуть перші F-16

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП

Міністр оборони Рустем Умєров відповів коли Україна отримає перші винищувачі F-16. він висловив сподівання, що це відбудеться дуже скоро.

Про це міністр заявив в інтерв'ю виданню Reuters у вівторок, 28 травня.

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Міністр оборони повідомив, що найближчим часом Україна очікує на постачання перших американських винищувачів F-16. Він зазначив, що Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія підтвердили свої наміри щодо передачі цих літаків. Відповідаючи на питання про терміни доставки, Умєров висловив надію на їх швидке прибуття.

"Сподіваюся, дуже, дуже скоро", — заявив Умєров

Також міністр висловив подяку міжнародним партнерам за підтримку та постачання озброєнь, одночасно підкресливши, що Україні все ще не вистачає життєво необхідної військової допомоги у повному обсязі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо відповів, чи дозволять Україні використовувати літаки F-16 та іншу зброю на території Росії.

Раніше генерал-лейтенант запасу Повітряних сил Сполучених Штатів Девід Дептулу переконаний, що Україна мала отримати винищувачі F-16 ще два роки тому.