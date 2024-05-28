Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Умєров відповів, коли Україні нададуть перші F-16 arrow

Умєров відповів, коли Україні нададуть перші F-16

28 травня 2024 18:04
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Умєров відповів, коли Україні нададуть перші F-16
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: УП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністр оборони Рустем Умєров відповів коли Україна отримає перші винищувачі F-16. він висловив сподівання, що це відбудеться дуже скоро.

Про це міністр заявив в інтерв'ю виданню Reuters у вівторок, 28 травня. 

Читайте також:

Коли Україна отримає F-16 

Міністр оборони повідомив, що найближчим часом Україна очікує на постачання перших американських винищувачів F-16. Він зазначив, що Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія підтвердили свої наміри щодо передачі цих літаків. Відповідаючи на питання про терміни доставки, Умєров висловив надію на їх швидке прибуття.

"Сподіваюся, дуже, дуже скоро", — заявив Умєров

Також міністр висловив подяку міжнародним партнерам за підтримку та постачання озброєнь, одночасно підкресливши, що Україні все ще не вистачає життєво необхідної військової допомоги у повному обсязі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо відповів, чи дозволять Україні використовувати літаки F-16 та іншу зброю на території Росії. 

Раніше генерал-лейтенант запасу Повітряних сил Сполучених Штатів Девід Дептулу переконаний, що Україна мала отримати винищувачі F-16 ще два роки тому. 

війна
Данія
Норвегія
Нідерланди
військова допомога
Україна
Бельгія
літаки
винищувач
війна в Україні
F-16
Умєров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби