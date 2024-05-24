У США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16
Речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган заявила, що перша група українських пілотів пройшла підготовку на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Тепер вони прямують на додаткові заняття.
Про це повідомляє Politico у четвер, 23 травня.
Українські пілоти завершили навчання на F-16 у США
Ханніган зазначила, що закінчення тренувань стане вирішальним кроком до появи сучасних американських винищувачів в українському небі.
Пілоти навчалися на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Речниця не вказала кількість бійців, які закінчили тренування, чи точну дату випуску "з міркувань їхньої безпеки".
За даними видання, наразі пілоти відправляються до Європи, де пройдуть додаткові навчання.
Нагадаємо, що в Повітряних силах поділилися подробицями з навчань українських пілотів на тренажерах F-16, які бійцям надала Чехія. Своєю чергою як проходять навчання українських пілотів на винищувачах показали французькі військові.
Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данські винищувачі F-16 найближчим часом з'являться в небі України. За її словами, на озброєння Повітряних сил літаки потраплять протягом місяця.
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