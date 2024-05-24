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У США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16

24 травня 2024 05:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У США перша група українських пілотів завершила навчання на винищувачах F-16
Пілот у винищувачі F-16. Фото: BELGA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган заявила, що перша група українських пілотів пройшла підготовку на винищувачах F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки. Тепер вони прямують на додаткові заняття.

Про це повідомляє Politico у четвер, 23 травня.

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Ханніган зазначила, що закінчення тренувань стане вирішальним кроком до появи сучасних американських винищувачів в українському небі.

Пілоти навчалися на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Речниця не вказала кількість бійців, які закінчили тренування, чи точну дату випуску "з міркувань їхньої безпеки".

За даними видання, наразі пілоти відправляються до Європи, де пройдуть додаткові навчання.

Нагадаємо, що в Повітряних силах поділилися подробицями з навчань українських пілотів на тренажерах F-16, які бійцям надала Чехія. Своєю чергою як проходять навчання українських пілотів на винищувачах показали французькі військові.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що данські винищувачі F-16 найближчим часом з'являться в небі України. За її словами, на озброєння Повітряних сил літаки потраплять протягом місяця. 

США
військові навчання
винищувач
війна в Україні
війна
F-16
пілоти

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