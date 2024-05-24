В США первая группа украинских пилотов завершила обучение на истребителях F-16

Пилот в истребителе F-16. Фото: BELGA

Представитель Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган заявила, что первая группа украинских пилотов прошла подготовку на истребителях F-16 на военной базе в Аризоне в Соединенных Штатах Америки. Теперь они направляются на дополнительные занятия.

Об этом сообщает Politico в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США

Ханниган отметила, что окончание тренировок станет решающим шагом к появлению современных американских истребителей в украинском небе.

Пилоты обучались на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Спикер не указала количество бойцов, закончивших тренировку, или точную дату выпуска "по соображениям их безопасности".

По данным издания, пилоты отправляются в Европу, где пройдут дополнительные учения.

Напомним, что в Воздушных силах поделились подробностями по учениям украинских пилотов на тренажерах F-16, которые бойцам предоставила Чехия. В свою очередь, как проходят учения украинских пилотов на истребителях показали французские военные.

Также мы сообщали, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что датские истребители F-16 в ближайшее время появятся в небе Украины. По ее словам, на вооружение воздушных сил самолеты попадут в течение месяца.