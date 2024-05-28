Прем'єр Бельгії відповів, чи зможе Україна завдавати ударів по території Росії з винищувачів F-16

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Фото: KENZO TRIBOUILLARD/Pool via REUTERS

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо відповів, чи дозволять Україні використовувати літаки F-16 та іншу зброю на території Росії. За його словами, це можливо лише на території своєї країни. Саме така умова вказана в угоді.

Про це Александр Де Кроо розповів на питання кореспондента "Радіо Свобода" у вівторок, 28 травня.

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Відео з відповіддю Александра де Кроо. Фото: скриншот

Винищувачі F-16 для України

Прем'єр Бельгії також відповів щодо кількості винищувачів, які Україна зможе отримати вже цього року.

"Ми зробимо все, що у наших силах, щоб надати кілька літаків уже цього року і це може бути хорошим внеском до допомоги інших країн, які також надають F-16 цього року. Це дуже важливий сигнал, щоб чітко заявити — Україна буде мати повноцінну повітряну можливість з цих винищувачів цього року і в наступні роки. Наша мета — надати такі спроможності, самі літаки, але також навчання та обслуговування", — наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вперше в документі вказана конкретна кількість літаків F-16.

Також 27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомозі в реконструкції і розмінуванні.