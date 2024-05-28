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В Бельгии ответили, разрешат ли Украине использовать F-16 на территории России

28 мая 2024 13:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Премьер Бельгии ответил, сможет ли Украина наносить удары по территории России с истребителей F-16
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Фото: KENZO TRIBOUILLARD/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ответил, разрешат ли Украине использовать самолеты F-16 и другое оружие на территории России. По его словам, это возможно только на территории своей страны. Именно такое условие указано в соглашении.

Об этом Александр Де Кроо рассказал на вопросы корреспондента "Радио Свобода" во вторник, 28 мая.

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Видео с ответом Александра де Кроо. Фото: скриншот

Истребители F-16 для Украины

Премьер Бельгии также ответил на количество истребителей, которые Украина сможет получить уже в этом году.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы предоставить несколько самолетов уже в этом году и это может быть хорошим вкладом в помощь других стран, которые также предоставляют F-16 в этом году. Это очень важный сигнал, чтобы четко заявить — Украина будет иметь полноценную воздушную возможность из этих истребителей в этом году и в последующие годы. Наша цель — предоставить такие возможности, сами самолеты, но также обучение и обслуживание", — подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Впервые в документе указано конкретное количество самолетов F-16.

Также 27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она направлена на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.

россия
война
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F-16

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