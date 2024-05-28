Умеров ответил, когда Украине предоставят первые F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УП

Министр обороны Рустем Умеров ответил, когда Украина получит первые истребители F-16. Он выразил надежду, что это произойдет очень скоро.

Об этом министр заявил в интервью изданию Reuters во вторник, 28 мая.

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Когда Украина получит F-16

Министр обороны сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает поставок первых американских истребителей F-16. Он отметил, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия подтвердили свои намерения по передаче этих самолетов. Отвечая на вопрос о сроках доставки, Умеров выразил надежду на их скорейшее прибытие.

"Надеюсь, очень, очень скоро", — заявил Умеров

Также министр выразил благодарность международным партнерам за поддержку и поставку вооружений, одновременно подчеркнув, что Украине все еще не хватает жизненно необходимой военной помощи в полном объеме.

Напомним, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ответил, разрешат ли Украине использовать самолеты F-16 и другое оружие на территории России.

Ранее генерал-лейтенант запаса Воздушных сил Соединенных Штатов Дэвид Дептулу убежден, что Украина должна была получить истребители F-16 еще два года назад.