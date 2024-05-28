Зеленский посетил аэродром "Мелсбрук", где учатся украинские военные

Президент Украины Владимир Зеленский посещает аэродром "Мелсбрук". Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Бельгию провел осмотр военной базы "Мелсбрук". Он ознакомился с истребителями F-16, пообщался с инструкторами из Бельгии и украинскими военными, проходящими там подготовку.

Об этом глава государства сообщил в Telegram во вторник, 28 мая.

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Зеленскому представили подробную информацию о боевых возможностях и технических особенностях самолетов, а также процесс обучения украинских пилотов на F-16. Бельгийские инструкторы высоко оценили мотивацию украинских пилотов.

Президент также провел встречу с военнослужащими ВСУ, которые учатся обслуживать истребители. Они поделились, что у них есть квалифицированные наставники, получают необходимую информацию и стремятся как можно быстрее вернуться в Украину для выполнения боевых задач.

"Желаю вам хорошего окончания учебы. Очень благодарим вас, рассчитываем на вас и ждем дома", — обратился Зеленский к военным.

Напомним, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ответил, разрешат ли Украине использовать самолеты F-16 и другое оружие на территории России.

Ранее генерал-лейтенант запаса Воздушных сил Соединенных Штатов Дэвид Дептулу убежден, что Украина должна была получить истребители F-16 еще два года назад.