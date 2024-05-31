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В Нидерландах высказались о возможности использования ВСУ самолетов F-16 над территорией России

31 мая 2024 13:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Использование F-16 над территорией России — в Нидерландах высказались по поводу права Украины
Самолеты F-16. Фото: X
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Глава министерства иностранных дел Нидерландов Ганке Брюйнс-Слот в пятницу, 31 мая заявила, что страна не будет возражать против использования Украиной истребителей F-16 на территории России в будущем. Речь идет о применении самолетов в целях самозащиты.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Применение F-16 на территории России

Во время второго дня неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Праге глава нидерландской дипломатии отметила, что страна не будет против применения F-16 в небе над Россией

"Если у вас есть право на самооборону, нет границ для применения оружия... Это общий принцип", — сказала она.

По словам Брюйнс-Слот, использовать западную авиацию над территорией России разрешает Украине статья 51-я Устава ООН, которая определяет право на самозащиту.

"Это общий принцип, который мы придерживаемся, и мы, конечно, очень загружены переговорами с американцами, чтобы все F-16 были доступны", — отметила она.

Глава МИД добавила, что Нидерланды готовы сделать все возможное, чтобы скорей позволить F-16 летать в небе Украины.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Украина сможет использовать F-16 только над собственной территорией.

А министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает поставок первых американских истребителей F-16.

война в Украине
военная помощь
F-16
Нидерланды
самолеты
истребитель

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