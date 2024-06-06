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Украина разочарована скоростью подготовки своих пилотов на F-16 в США, — Politico

6 июня 2024 10:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обучение украинских пилотов на F-16 в США
Самолеты F-16. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские чиновники требуют от Соединенных Штатов Америки и других стран усилить подготовку пилотов на самолетах F-16. По их словам, нынешняя программа не выпускает достаточного количества специалистов.

Об этом пишет Politico в четверг, 6 июня.

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Обучение украинских пилотов на F-16

Украина заявила, что имеет 30 пилотов, которые могут немедленно приступить к обучению на самолетах F-16 в США, но в программе администрации Президента Джо Байдена не хватает мест, чтобы принять более 12 пилотов одновременно.

В то же время подобную проблему с наличием мест обучения имеют два других учреждения в Дании и Румынии. Это является существенным препятствием в длительном процессе передачи современных истребителей в Украину.

Издание пишет, что после того, как в мае 2023 года Байден удовлетворил просьбу других стран отправить свои F-16, учения украинских пилотов неоднократно задерживали логистические проблемы. Также странам понадобились месяцы, чтобы согласиться на отправку собственных самолетов в Украину.

Известно, что Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия анонсировали отправку более 60 истребителей отправить F-16 американского производства в Киев. В то же время в США заявили, что в дополнение к ограниченному пространству, другие страны также стоят в очереди на обучение на базе и Америка не может "нарушить свои обязательства".

Как отметила пресс-секретарь ВВС США Лорел Фоллз, до конца сентября планируется подготовка 12 украинских пилотов на базе в Тусоне. Учебный центр в Дании тоже имеет ограниченные возможности и готовится к закрытию в ноябре, а третья программа, расположенная в Румынии — еще не запущена.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в ближайшее время Украина ожидает поставок первых американских истребителей F-16.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что самолеты F-16 в скором времени доставят в Украину.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, для полной защиты Украины необходимо 150 единиц таких истребителей.

F-16
война в Украине
США
самолеты
истребитель
пилоты

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