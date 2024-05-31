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Данські винищувачі F-16 скоро прибудуть до України, — прем'єр

31 травня 2024 21:36
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Данські винищувачі F-16 скоро прибудуть до України, — прем'єр
Винищувачі F-16 ВПС Данії. Фото ілюстративне: Мілітарний
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Винищувачі F-16, які надає Данія, незабаром доправлять в Україну. Про здійснення цієї передачі дві країни домовилися ще минулого року.

Відповідну заяву зробила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен п'ятницю, 31 травня.

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Фредеріксен наголосила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять пліч-о-пліч з Україною.

"Другий меседж дуже чіткий — ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною", — додала Фредеріксен.

Вона додала, що скандинавські країни на цей момент мають безпекові зобов’язання щодо України.

"Ми передали Україні багато військової допомоги і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", — сказала прем’єр-міністр.

Раніше Данія на офіційному рівні схвалила використання Україною переданих багатоцільових винищувачів F-16 по території Росії.

Нагадуємо, що голова міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюйнс-Слот у п'ятницю, 31 травня заявила, що країна не буде заперечувати проти використання Україною винищувачів F-16 на території Росії у майбутньому.

Україна
війна в Україні
військова допомога
F-16
війна
винищувач
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