Данські винищувачі F-16 скоро прибудуть до України, — прем'єр
Винищувачі F-16, які надає Данія, незабаром доправлять в Україну. Про здійснення цієї передачі дві країни домовилися ще минулого року.
Відповідну заяву зробила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен п'ятницю, 31 травня.
Данські винищувачі F-16 прибудуть до України
Фредеріксен наголосила, що сьогоднішня зустріч у Стокгольмі є сильним меседжем того, що всі люди у Північній Європі твердо стоять пліч-о-пліч з Україною.
"Другий меседж дуже чіткий — ми повинні прискорити та наростити нашу підтримку України, тому що ситуація на полі бою є дуже критичною", — додала Фредеріксен.
Вона додала, що скандинавські країни на цей момент мають безпекові зобов’язання щодо України.
"Ми передали Україні багато військової допомоги і хочемо передати ще більше. Скоро данські F-16 будуть на шляху до України", — сказала прем’єр-міністр.
Раніше Данія на офіційному рівні схвалила використання Україною переданих багатоцільових винищувачів F-16 по території Росії.
Нагадуємо, що голова міністерства закордонних справ Нідерландів Ганке Брюйнс-Слот у п'ятницю, 31 травня заявила, що країна не буде заперечувати проти використання Україною винищувачів F-16 на території Росії у майбутньому.
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