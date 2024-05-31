Датские истребители F-16 скоро прибудут в Украину, — премьер

Истребители F-16 ВВС Дании. Фото иллюстративный: Мілітарний

Истребители F-16 , которые предоставляет Дания, в скором времени доставят в Украину. Об этой передаче две страны договорились еще в прошлом году.

Соответствующее заявление сделала премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен пятницу, 31 мая.

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Фредериксен подчеркнула, что сегодняшняя встреча в Стокгольме является сильным месседжем того, что все люди в Северной Европе твердо стоят бок о бок с Украиной.

"Второй месседж очень четкий — мы должны ускорить и нарастить нашу поддержку Украины, потому что ситуация на поле боя очень критическая", — добавила Фредериксен.

Она добавила, что скандинавские страны на данный момент имеют обязательства по обеспечению безопасности Украины.

"Мы передали Украине много военной помощи и хотим передать еще больше. Скоро датские F-16 будут на пути в Украину", — сказала премьер-министр.

Ранее Дания на официальном уровне одобрила использование Украиной переданных многоцелевых истребителей F-16 по территории России.

Напомним, что глава министерства иностранных дел Нидерландов Ганке Брюйнс-Слот в пятницу, 31 мая заявила, что страна не будет возражать против использования Украиной истребителей F-16 на территории России в будущем.