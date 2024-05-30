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Данія схвалила використання переданих Україні F-16 для атак по Росії

30 травня 2024 14:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Уряд Данії дозволив Україні атакувати Росії з переданних літаків F-16
Винищувач F-16 данських ВПС під час парного польоту з бортом ВПС СШA. Фото ілюстративне: USAF
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Данія на офіційному рівні схвалила використання Україною переданих багатоцільових винищувачів F-16 по території Росії. При цьому уряд країни наголосив, що використання машин має відбуватися виключно по військовій інфраструктурі ворога.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Расмуссен, пише "Європейська правда".

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У відповіді на питання журналістів політик заявив, що рішення є частиною передачі літаків Києву. При цьому удари мають завдаватися лише по об'єктах військового значення.

"Коротка відповідь так. Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", — пояснив Расмуссен.

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Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Польща не має обмежень щодо застосування переданої зброї українськими військовими по військовій інфраструктурі Росії.

Таку саму позицію поділяють Велика БританіяФранція та Швеція. Проте раніше за всіх свій дозвіл надала Фінляндія, про що заявив міністр оборони країни Антті Хакканен. 

Данія
Україна
літаки
винищувач
війна в Україні
Росія
F-16

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