Вже десять країн дозволили бити своєю зброєю по Росії — головні аргументи та заяви

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Представники деяких країн-союзниць висловили однозначну підтримку Україні. Вони виступили за те, щоб Київ міг використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Станом на 29 травня таких країн налічується вже десять.

Новини.LIVE зібрали основні заяви західних лідерів щодо майбутніх можливостей України.

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Нідерланди

Міністрка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен висловила підтримку щодо скасування обмежень для України.

Вона зауважила, що українські війська повинні мати можливість діяти не лише на власній території, а й всередині Росії.

Оллонґрен підкреслила, що це не має бути предметом суперечок, і також сподівається, що країни, які мають інший погляд на цю ситуацію, переглянуть свої позиції.

Польща

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що з боку уряду та оборонного відомства країни немає обмежень щодо застосування переданної зброї українськими військовими по військовій інфраструктурі Росії.

"На всю нашу зброю, яку ми поставляємо Україні, в нас немає обмежень", — сказав він.

Франція

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав ідею дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії.

Він заявив, що не дозволяти Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, з яких обстрілюють Україну, означає сказати українцям: "Ми даємо вам зброю, але ви не можете захищати себе".

Лідер Франції не вважає, що таким чином загостриться конфлікт, пояснюючи це тим, що так Україна змогла б краще захиститися.

Швеція

Міністр оборони країни Пол Йонсон зазначив, що Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни

Він також додав, що Швеція підтримує міжнародне право та право України захищати себе.

Литва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що була зроблена помилка, коли обмежили Україну в праві бити по території РФ.

"Вони повинні мати можливість завдавати ударів по території Росії, по лініях постачання та військовим підрозділам, які готуються до нападу на Україну. Тільки одна сторона підкоряється правилам. Ми повинні відмовитися від цих правил, які ми самі створили", — сказав Ландсбергіс.

Латвія

Глава МЗС Латвії Байба Браже заявила, що Україні необхідні високоточні удари по РФ і по місцях, звідки росіяни атакують Україну.

"Міжнародне право це дозволяє. Ви можете бити не лише по суверенних територіях окупованої України, але і по місцях, звідки росіяни завдають ударів по вас", — зазначила Браже.

Також президент країни Едгарс Рінкевичс закликав союзників зняти обмеження на удари по території РФ.

Естонія

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Україні слід дозволити вражати цілі на території РФ зброєю, яку надають західні союзники.

Він висловив сподівання, що всі країни, які мають далекобійні засоби, дадуть дозвіл на використання їхньої зброї.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", — підкреслив Певкур.

Чехія

Прем’єр-міністр країни Петр Фіала позитивно відреагував на заклик генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території.

"Як країна, яка піддається атаці, Україна, безумовно, має повне право використовувати всі можливості, щоб захистити себе", — сказав він.

Фінляндія

Фінляндія не встановлювала жодних обмежень щодо своєї збройової допомоги, і Україна може використовувати надану Фінляндією зброю також на території Росії.

За словами міністра оборони Антті Хаккянена, обмеження на використання зброї встановлюють переважно країни, які надали Україні системи далекобійної зброї.

Велика Британія

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдавання ударів по цілях всередині Росії, і що Київ вирішує, чи робити це.

"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу у захисті", — сказав Кемерон.

Німеччина, Італія та США проти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі виключав можливість застосування німецької зброї для ударів по території РФ.

Він пояснює це тим, що важливо уникнути "ескалації війни, війни між Росією і НАТО".

Проте, за даними The Guardian, він все ж погодився дати дозвіл.

"Емманюель Макрон дав коментар під час державного візиту до Німеччини, канцлер якої Олаф Шольц, схоже, також підтримав Україну в цьому питанні, заявивши, що він згоден із президентом Франції за умови, що українці поважатимуть умови постачальників зброї", — йдеться у матеріалі.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що виступає проти ударів західною зброєю по території Росії.

Вона закликала країни бути обережними у цьому питанні.

Речник Держдепу США Меттью Міллер ще раз наголосив, що Сполучені Штати не будуть змінювати своєї позиції щодо заборони для України атакувати російську територію американською зброєю.

"Я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це. Наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо та не забезпечуємо можливості для ударів за межами кордонів України", — сказав Міллер.

Позиція НАТО

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг закликав країни-члени, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії.

За словами генсека, Україна має право захищатися. А захист передбачає, зокрема, удари по військових цілях в Росії.

Раніше в парламентській асамблеї НАТО закликали дозволити Україні бити по території Росії переданою західною зброєю.

Також деякі країни Альянсу обговорюють захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами Альянсу.