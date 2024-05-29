Шольц підтримав ідею дозволити Україні бити по об'єктах у Росії

Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Ebrahim Noroozi/Pool via REUTERS

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, підтримав позицію президента Франції Емманюеля Макрона щодо дозволу для України бити по об'єктах в Росії західною зброєю. Однак він все ще відмовляється надавати ракети Taurus.

Про це повідомляє The Guardian у середу, 29 травня.

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"Макрон дав коментар під час державного візиту до Німеччини, канцлер якої Олаф Шольц, схоже, також підтримав Україну в цьому питанні, заявивши, що він згоден із президентом Франції за умови, що українці поважатимуть умови постачальників зброї", — йдеться у матеріалі.

Водночас Шольц наголосив, що Україна має використовувати надану їй зброю у межах чинних правил. За його словами, це завжди має бути в рамках міжнародного права. Канцлер зазначив, що Німеччина і Франція надали Україні різну зброю.

Нагадаємо, Макрон підтримав ідею дозволити Україні бити західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Він не вважає, що надання далекобійної зброї Україні загострить конфлікт.

Також в Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю. Раніше з таким закликом до країн Альянсу звернувся генсек НАТО Єнс Столтенберг.