Захист України потребує дозволу на удари по Росії, — Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: РБК-Україна

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що потрібно знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю України захищати себе, коли західні лідери ухвалюють рішення про дозвіл на застосування наданої Києву зброї по території РФ. На його думку, правила ведення війни допускають удари за межами української території.

Про це повідомив Жозеп Боррель перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу у вівторок, 28 травня.

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Важливість дозволу на застосування зброї

"Немає жодних суперечностей у тому, щоб воювати проти того, хто воює проти вас зі своєї території. Я впевнений, дехто обговорюватиме ризик ескалації, але потрібно збалансувати ризик ескалації та потребу українців захищатися. Бо якщо ти не можеш зайти туди, звідки йдуть атаки, ти абсолютно в асиметричній ситуації. І це стає все більше і більше вирішальним, тому що удари по Києву відбуватимуться з російської території", — попередив Верховний представник ЄС.

Боррель наголосив на актуальності питання щодо дозволу Україні використовувати західну зброю для поразки цілей за межами української території. Це питання нещодавно порушив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Чи дозволяємо ми використовувати нашу зброю далі, на російській території? Що ж, деякі держави-члени почали вирішувати це питання - знімаючи це обмеження. Це ще одна важлива річ, яку ми сьогодні обговорюємо", — сказав Боррель.

Раніше Боррель заявив, що Угорщина блокує військову допомогу ЄС для України.

Також ми повідомляли, що згідно з заявою Парламентської асамблеї НАТО, країни Альянсу повинні пришвидшити надання Україні критично важливої зброї.