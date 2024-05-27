У Парламентській асамблеї НАТО закликають дозволити Україні бити по території РФ західною зброєю

Засідання Парламентської асамблеї НАТО. Фото: consilium.europa.eu

Країни Північноатлантичного альянсу повинні пришвидшити надання Україні критично важливої зброї. Крім того, НАТО має дозволити Києву бити цією зброєю по військових об’єктах на території Росії.

Про це повідомляє Укрінформ у понеділок, 27 травня, з посиланням на декларацію Парламентської асамблеї НАТО.

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Декларацію підтримали більш як 200 представників від 32 країн-членів Альянсу на засіданні в болгарській столиці Софії. Під час зібрання були також присутні генсек НАТО Єнс Столтенберг та прем’єр-міністр Болгарії Димитар Главчев.

"Україна має бути забезпечена усім необхідним якнайшвидше і на стільки часу, скільки їй потрібно для перемоги", — наголосили країни в документі.

В асамблеї звернулися до країн-членкинь НАТО з проханням "підтримати Україну в її міжнародному праві на самозахист, знявши деякі обмеження на використання зброї, наданої членами НАТО, для завдання ударів по законних цілях у Росії".

Крім того, в декларації наголосили, що нинішніх зусиль з військової допомоги "недостатньо для перемоги України", тому члени НАТО повинні забезпечити Україні всю необхідну військову допомогу якнайшвидше.

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Президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба відзначив важливість швидкого постачання Україні систем ППО та іншої важливої зброї.

"Їм потрібна наша допомога. Не через два роки. Не через два місяці. Навіть не через два тижні. Їм це потрібно зараз", — зазначив Щерба.

Він додав, що для захисту Україна може атакувати російські лінії постачання та військові бази.

Нагадаємо, що Столтенберг закликав країни-члени Альянсу, які постачають зброю Україні, скасувати заборону на її використання для ураження військових об'єктів на території Росії. Також деякі країни Альянсу обговорюють захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами Альянсу.