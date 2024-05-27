В Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием

Заседание Парламентской ассамблеи НАТО. Фото: consilium.europa.eu

Страны Североатлантического альянса должны ускорить предоставление Украине критически важного оружия. Кроме того, НАТО должна позволить Киеву бить этим оружием по военным объектам на территории России.

Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 27 мая, со ссылкой на декларацию Парламентской ассамблеи НАТО.

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Декларацию поддержали более 200 представителей из 32 стран-членов Альянса на заседании в болгарской столице Софии. На собрании также присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Болгарии Димитар Главчев.

"Украина должна быть обеспечена всем необходимым как можно быстрее и на столько времени, сколько ей нужно для победы", — подчеркнули страны в документе.

В ассамблее обратились к странам-членам НАТО с просьбой "поддержать Украину в ее международном праве на самозащиту, сняв некоторые ограничения на использование оружия, предоставленного членами НАТО, для нанесения ударов по законным целям в России".

Кроме того, в декларации подчеркнули, что нынешних усилий по военной помощи "недостаточно для победы Украины", поэтому члены НАТО должны обеспечить Украине всю необходимую военную помощь как можно скорее.

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Президент Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба отметил важность быстрой поставки Украине систем ПВО и другого важного оружия.

"Им нужна наша помощь. Не через два года. Не через два месяца. Даже не через две недели. Им это нужно сейчас", — отметил Щерба.

Он добавил, что для защиты Украина может атаковать российские линии поставки и военные базы.

Напомним, что Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России. Также некоторые страны НАТО обсуждают защиту воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами Альянса.