В Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием
Страны Североатлантического альянса должны ускорить предоставление Украине критически важного оружия. Кроме того, НАТО должна позволить Киеву бить этим оружием по военным объектам на территории России.
Об этом сообщает Укринформ в понедельник, 27 мая, со ссылкой на декларацию Парламентской ассамблеи НАТО.
Усиление военной помощи Украине
Декларацию поддержали более 200 представителей из 32 стран-членов Альянса на заседании в болгарской столице Софии. На собрании также присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Болгарии Димитар Главчев.
"Украина должна быть обеспечена всем необходимым как можно быстрее и на столько времени, сколько ей нужно для победы", — подчеркнули страны в документе.
В ассамблее обратились к странам-членам НАТО с просьбой "поддержать Украину в ее международном праве на самозащиту, сняв некоторые ограничения на использование оружия, предоставленного членами НАТО, для нанесения ударов по законным целям в России".
Кроме того, в декларации подчеркнули, что нынешних усилий по военной помощи "недостаточно для победы Украины", поэтому члены НАТО должны обеспечить Украине всю необходимую военную помощь как можно скорее.
Что говорят в ПА НАТО об ударах по РФ
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба отметил важность быстрой поставки Украине систем ПВО и другого важного оружия.
"Им нужна наша помощь. Не через два года. Не через два месяца. Даже не через две недели. Им это нужно сейчас", — отметил Щерба.
Он добавил, что для защиты Украина может атаковать российские линии поставки и военные базы.
Напомним, что Столтенберг призвал страны-члены Альянса, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России. Также некоторые страны НАТО обсуждают защиту воздушного пространства Западной Украины зенитными комплексами Альянса.
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