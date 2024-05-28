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Защита Украины нуждается в разрешении на удары по России, — Боррель

28 мая 2024 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Защита Украины нуждается в разрешении на удары по России, — Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: РБК-Украина
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что нужно найти баланс между риском эскалации и необходимостью Украины защищать себя, когда западные лидеры принимают решение о разрешении на применение предоставленного Киеву оружия по территории РФ. По его мнению, правила ведения войны допускают удары за пределами украинской территории.

Об этом сообщил Жозеп Боррель перед заседанием министров обороны Евросоюза во вторник, 28 мая.

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Важность разрешения на применение оружия

"Нет никаких противоречий в том, чтобы воевать против того, кто воюет против вас со своей территории. Я уверен, некоторые будут обсуждать риск эскалации, но нужно сбалансировать риск эскалации и потребность украинцев защищаться. Потому что если ты не можешь зайти туда, откуда идут атаки, ты абсолютно в асимметричной ситуации. И это становится все больше и больше решающим, потому что удары по Киеву будут происходить с российской территории", — предупредил Верховный представитель ЕС.

Боррель отметил актуальность вопроса о разрешении Украине использовать западное оружие для поражения целей за пределами украинской территории. Этот вопрос недавно поднял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Разрешаем ли мы использовать наше оружие дальше, на российской территории? Что ж, некоторые государства-члены начали решать этот вопрос — снимая это ограничение. Это еще одна важная вещь, которую мы сегодня обсуждаем", — сказал Боррель.

Ранее Боррель заявил, что Венгрия блокирует военную помощь ЕС для Украины.

Также мы сообщали, что согласно заявлению Парламентской ассамблеи НАТО, страны Альянса должны ускорить предоставление Украине критически важного оружия.

Европейский союз
оружие
обстрелы
Жозеп Боррель
война в Украине

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