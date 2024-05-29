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Шольц поддержал Макрона в разрешении для Украины бить по объектам в РФ, — The Guardian

29 мая 2024 12:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шольц поддержал идею разрешить Украине бить по объектам в России
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Ebrahim Noroozi/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона по поводу разрешения для Украины бить по объектам в России западным оружием. Однако он все еще отказывается предоставлять ракеты Taurus.

Об этом сообщает The Guardian в среду, 29 мая.

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"Макрон дал комментарий во время государственного визита в Германию, канцлер которой Олаф Шольц, похоже, также поддержал Украину в этом вопросе, заявив, что он согласен с президентом Франции при условии, что украинцы будут уважать условия поставщиков оружия", — говорится в материале.

В то же время Шольц подчеркнул, что Украина должна использовать предоставленное ей оружие в рамках существующих правил. По его словам, это всегда должно быть в рамках международного права. Канцлер отметил, что Германия и Франция предоставили Украине разное оружие.

Напомним, Макрон поддержал идею разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России. Он не считает, что предоставление дальнобойного оружия Украине обострит конфликт.

Также в Парламентской ассамблее НАТО призывают разрешить Украине бить по территории РФ западным оружием. Ранее с таким призывом к странам Альянса обратился генсек НАТО Йенс Столтенберг.

россия
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оружие
Эммануэль Макрон
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Олаф Шольц

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