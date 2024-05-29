Уже десять стран разрешили бить своим оружием по России — главные аргументы и заявления

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Представители некоторых стран-союзниц выразили однозначную поддержку Украине. Они выступили за то, чтобы Киев мог использовать западное оружие для ударов по территории России. По состоянию на 29 мая таких стран насчитывается уже десять.

Новини.Live собрали основные заявления лидеров западных стран о будущих возможностях Украины.

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Нидерланды

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила поддержку отмене ограничений для Украины.

Она отметила, что украинские войска должны иметь возможность действовать не только на собственной территории, но и внутри России.

Оллонгрен подчеркнула, что это не должно быть предметом споров, и также надеется, что страны, имеющие другой взгляд на эту ситуацию, пересмотрят свои позиции.

Польша

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что со стороны правительства и оборонного ведомства страны нет ограничений по применению переданного оружия украинскими военными по военной инфраструктуре России.

"На все наше оружие, которое мы поставляем Украине, у нас нет ограничений", — сказал он.

Франция

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею разрешить Украине бить западным оружием по военным объектам на территории России.

Он заявил, что не позволять Украине наносить удары по военным объектам на территории России, из которых обстреливают Украину, значит сказать украинцам: "Мы даем вам оружие, но вы не можете защищать себя".

Лидер Франции не считает, что таким образом обострится конфликт, объясняя это тем, что так Украина смогла бы лучше защититься.

Швеция

Министр обороны страны Пол Йонсон отметил, что Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны.

Он также добавил, что Швеция поддерживает международное право и право Украины защищать себя.

Литва

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что была сделана ошибка, когда ограничили Украину в праве бить по территории РФ.

"Они должны иметь возможность наносить удары по территории России, по линиям поставок и военным подразделениям, которые готовятся к нападению на Украину. Только одна сторона подчиняется правилам. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", — сказал Ландсбергис.

Латвия

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что Украине необходимы высокоточные удары по РФ и по местам, откуда россияне атакуют Украину.

"Международное право это позволяет. Вы можете бить не только по суверенным территориям оккупированной Украины, но и по местам, откуда россияне наносят удары по вам", — отметила Браже.

Также президент страны Эдгарс Ринкевичс призвал союзников снять ограничения на удары по территории РФ.

Эстония

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает , что Украине следует разрешить поражать цели на территории РФ оружием, предоставляемым западными союзниками.

Он выразил надежду, что все страны, имеющие дальнобойные средства, дадут разрешение на использование их оружия.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", — подчеркнул Певкур.

Чехия

Премьер-министр страны Петр Фиала положительно отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории.

"Как подвергающаяся атаке страна, Украина, безусловно, имеет полное право использовать все возможности, чтобы защитить себя", — сказал он.

Финляндия

Финляндия не устанавливала никаких ограничений по своей оружейной помощи, и Украина может использовать предоставленное Финляндией оружие также на территории России.

По словам министра обороны Антти Хаккянена, ограничения на использование оружия устанавливают преимущественно страны, предоставившие Украине системы дальнобойного оружия.

Великобритания

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России, и что Киев решает, делать ли это.

"Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удар внутри Украины, вы вполне можете понять, почему Украина нуждается в защите", — сказал Кэмерон.

Германия, Италия и США против

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще исключает возможность применения немецкого оружия для ударов по территории РФ.

Он объясняет это тем, что важно избежать "эскалации войны, войны между Россией и НАТО".

Однако, по данным The Guardian, он все же согласился дать разрешение.

"Эмманюэль Макрон дал комментарий во время государственного визита в Германию, канцлер Олаф Шольц, похоже, также поддержал Украину в этом вопросе, заявив, что он согласен с президентом Франции при условии, что украинцы будут уважать условия поставщиков оружия" , — говорится в материале.

Премьер Италии Джорджия Мэлони заявила , что выступает против ударов западным оружием по территории России.

Она призвала страны соблюдать осторожность в этом вопросе.

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер еще раз подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут менять свою позицию относительно запрета для Украины атаковать российскую территорию американским оружием.

"Я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом. Наша политика в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины", — сказал Миллер.

Позиция НАТО

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал страны-члены, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.

По словам генсека, Украина имеет право защищаться. А защита предусматривает, в частности, удары по военным целям в России.

Ранее в парламентской ассамблее НАТО призвали разрешить Украине бить по территории России переданным западным оружием.

Также некоторые страны Альянса обсуждают "защиту воздушного пространства Западной Украины" зенитными комплексами Альянса.