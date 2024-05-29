CША не дозволятимуть Україні бити по Росії іхньою зброєю, — Держдеп

Спікер Держдепу США Меттью Міллер. Фото: HUM-news

Сполучені Штати не будуть змінювати своєї позиції щодо заборони для Україні атакувати російську територію власною зброєю. Урядова заборона залишиться чинною.

Про це повідомив речник Держдепу Меттью Міллер під час брифінгу у вівторок, 28 травня.

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Під час брифінгу, в урядовця запитали, чи можуть поміилятися союзники Вашингтона, які просять дозволу атакувати російський тил американською зброєю.

"Я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це. Наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо та не забезпечуємо можливості для ударів за межами кордонів України", — сказав Міллер.

Він також наголосив, що Штати лишаються на боці України, підкріплюючи свої слова військовою допомогою, дипломатією, створюючи коаліцію для підтримки Києва, а також шукаючи всі наявні законні підстави змустити Кремль відповідати за свої злочини.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, постачаючи зброю на фронт. Ви вже бачили низку партій допомоги в межах додаткового пакета підтримки. Багато допомоги вже надійшло на фронт", — вказав Міллер.

Нагадаємо, раніше в парламентській асамблеї НАТО закликали дозволити Україні бити по території Росії переданою західною зброєю, про що перед цим просив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Тим часом в уряді Польщі офіційно дозволили атакувати переданою зброєю військову інфраструктуру на російській території, знявши всі обмеження. Незадовго до цього це дозволила Швеція, а ще раніше свого дозволу надала Фінляндія.