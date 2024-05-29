Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow США не меняли позицию насчет разрешения Украине атаковать Россию американским оружием arrow

США не меняли позицию насчет разрешения Украине атаковать Россию американским оружием

29 мая 2024 11:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США не будут разрешать Украине бить по России их оружием, — Госдеп
Спикер Госдепа США Мэттью Миллер. Фото: HUM-news
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты не будут менять свою позицию относительно запрета для Украины атаковать российскую территорию собственным оружием. Правительственный запрет останется в силе.

Об этом сообщил спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Украина не будет бить по РФ оружием от США

Во время брифинга у чиновника спросили, могут ли ошибаться союзники Вашингтона, которые просят разрешения атаковать российский тыл американским оружием.

"Я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом. Наша политика в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины", — сказал Миллер.

Он также подчеркнул, что Штаты остаются на стороне Украины, подкрепляя свои слова военной помощью, дипломатией, создавая коалицию для поддержки Киева, а также находя все имеющиеся законные основания притянуть Кремль к ответу за свои преступления.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, снабжая оружием на фронт. Вы уже видели ряд партий помощи в рамках дополнительного пакета поддержки. Много помощи уже поступило на фронт", — указал Миллер.

Напомним, ранее в парламентской ассамблее НАТО призвали разрешить Украине бить по территории России переданным западным оружием, о чем перед этим просил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Тем временем в правительстве Польши официально разрешили атаковать переданным оружием военную инфраструктуру на российской территории, сняв все ограничения. Незадолго до этого это позволила Швеция, а еще раньше свое разрешение предоставила Финляндия.

США
оружие
военная помощь
Украина
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера