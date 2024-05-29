США не будут разрешать Украине бить по России их оружием, — Госдеп

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер. Фото: HUM-news

Соединенные Штаты не будут менять свою позицию относительно запрета для Украины атаковать российскую территорию собственным оружием. Правительственный запрет останется в силе.

Об этом сообщил спикер Госдепа Мэттью Миллер во время брифинга во вторник, 28 мая.

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Во время брифинга у чиновника спросили, могут ли ошибаться союзники Вашингтона, которые просят разрешения атаковать российский тыл американским оружием.

"Я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом. Наша политика в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины", — сказал Миллер.

Он также подчеркнул, что Штаты остаются на стороне Украины, подкрепляя свои слова военной помощью, дипломатией, создавая коалицию для поддержки Киева, а также находя все имеющиеся законные основания притянуть Кремль к ответу за свои преступления.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, снабжая оружием на фронт. Вы уже видели ряд партий помощи в рамках дополнительного пакета поддержки. Много помощи уже поступило на фронт", — указал Миллер.

Напомним, ранее в парламентской ассамблее НАТО призвали разрешить Украине бить по территории России переданным западным оружием, о чем перед этим просил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Тем временем в правительстве Польши официально разрешили атаковать переданным оружием военную инфраструктуру на российской территории, сняв все ограничения. Незадолго до этого это позволила Швеция, а еще раньше свое разрешение предоставила Финляндия.