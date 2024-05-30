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Дания одобрила использование переданных Украине F-16 для атак по России

30 мая 2024 14:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Правительство Дании разрешило Украине атаковать России с переданных самолетов F-16
Истребитель F-16 датских ВВС во время парного полета с бортом ВВС США. Фото иллюстративное: USAF
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Дания на официальном уровне одобрила использование Украиной переданных многоцелевых истребителей F-16 по территории России. При этом правительство страны подчеркнуло, что использование машин должно происходить исключительно по военной инфраструктуре врага.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен, пишет "Европейская правда".

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В ответе на вопросы журналистов политик заявил, что решение является частью передачи самолетов Киеву. При этом удары должны наноситься только по объектам военного значения.

"Краткий ответ да. Это не новая позиция, она является частью передачи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", — объяснил Расмуссен.

Удары по тылу России — последние новости

Напомним, ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что у Польши нет ограничений по применению переданного оружия украинскими военными по военной инфраструктуре России.

Такую же позицию разделяют Великобритания, Франция и Швеция. Однако раньше всех свое разрешение предоставила Финляндия, о чем заявил министр обороны страны Антти Хакканен.

Украина
Россия
война в Украине
F-16
самолеты
истребитель
Дания

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