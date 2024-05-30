Правительство Дании разрешило Украине атаковать России с переданных самолетов F-16

Истребитель F-16 датских ВВС во время парного полета с бортом ВВС США. Фото иллюстративное: USAF

Дания на официальном уровне одобрила использование Украиной переданных многоцелевых истребителей F-16 по территории России. При этом правительство страны подчеркнуло, что использование машин должно происходить исключительно по военной инфраструктуре врага.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен, пишет "Европейская правда".

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В ответе на вопросы журналистов политик заявил, что решение является частью передачи самолетов Киеву. При этом удары должны наноситься только по объектам военного значения.

"Краткий ответ — да. Это не новая позиция, она является частью передачи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", — объяснил Расмуссен.

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Напомним, ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что у Польши нет ограничений по применению переданного оружия украинскими военными по военной инфраструктуре России.

Такую же позицию разделяют Великобритания, Франция и Швеция. Однако раньше всех свое разрешение предоставила Финляндия, о чем заявил министр обороны страны Антти Хакканен.