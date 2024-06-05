Зустріч Зеленського та Байдена

Президент України Володимир Зеленський та лідер США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський та лідер Сполучених Штатів Джо Байден повинні двічі зустрітися у найближчі тижні. Перша зустріч відбудеться вже за кілька днів у Франції.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв'ю виданню AFP.

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Байден та Зеленський вже за кілька днів повинні зустрітись у Франції під час відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Саме там Байден матиме змогу поговорити з українським лідером.

"Він проведе з ним зустріч, щоб поговорити про стан справ в Україні та про те, як ми можемо продовжити та поглибити нашу підтримку України", — зазначив радник Білого дому.

Пізніше президенти матимуть змогу зустрітись в Італії під час засідання G7. Очікується, що говоритимуть про використання заморожених російських активів на користь України.

Востаннє лідери країн зустрічались у Вашингтоні ще у грудні 2022 року, тоді Зеленський приїхав із робочим візитом та виступив перед американським Конгресом.

Нагадаємо, раніше в Офісі Президента України підтвердили участь Володимира Зеленського на полях саміту G7 13-15 червня. Глава держави буде присутній особисто або доєднається онлайн.

Напередодні, 4 червня, Президент провів засідання ставки, де обговорив питання зміни ситуації на полі бою, проблеми в енергетиці, а також можливість виробництва та закупівлі дронів.