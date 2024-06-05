Встреча Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден/ Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Соединенных Штатов Джо Байден должны встретиться дважды в ближайшие недели. Первая встреча состоится уже через несколько дней во Франции.

Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью изданию AFP.

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Байден и Зеленский уже через несколько дней должны встретиться во Франции во время празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Там Байден сможет поговорить с украинским лидером.

"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о положении дел в Украине и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", — отметил советник Белого дома.

Позже президенты смогут встретиться в Италии во время заседания G7. Ожидается, что будут говорить об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Последний раз лидеры стран встречались в Вашингтоне еще в декабре 2022 года, тогда Зеленский приехал с рабочим визитом и выступил перед американским Конгрессом.

Напомним, ранее в Офисе Президента Украины подтвердили участие Владимира Зеленского на полях саммита G7 13-15 июня . Глава государства будет присутствовать лично или присоединится онлайн.

Накануне, 4 июня Президент провел заседание ставки, где обсудил вопросы изменения ситуации на поле боя, проблемы в энергетике, а также возможность производства и закупки дронов.