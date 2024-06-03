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Зеленський візьме участь у саміті G7 — Офіс Президента

3 червня 2024 15:34
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Ілля Рябінін
редактор
В Офісі президента підтвердили участь Зеленського на саміті G7
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Офісі Президента України підтвердили участь Володимира Зеленського на полях саміту G7 13-15 червня. Глава держави буде присутній особисто, або доєднається онлайн.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров в етері телемарафону в понеділок, 3 червня.

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За його словами, основною темою виступу Зеленського будуть відносини з країнами-учасницями саміту.

"Або онлайн, або фізична присутність президента там буде. Це без сумнівів. G7 є нашими основними партнерами. Ми говоритимемо з ними про ключові теми наших відносин, включно з діалогами у двосторонніх форматах із державами "Великої сімки", — сказав Никифоров.

Речник додав, що зі США Зеленський обговорить нарощування військової допомоги, розвиток коаліції західних винищувачів та прискорення постачання F-16. Додатково обговорюватиметься посилення ППО новими ЗРК та боєкомплектом. За словами Никифорова, про це глава держави говорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном на конференції "Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

"Ця тема була основною. Зараз триває активна робота, щоб системи ППО надходили в Україну. Очікуємо публічних позитивних рішень уже найближчим часом", — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський п ри був до Сінгапуру з робочим візитом, де взяв участь у конференції "Шангрі-Ла".

Також глава держави відвідав Філіппіни, де зустрівся з президентом країни Фердинандом Маркосом-молодшим. 

Україна
Володимир Зеленський
ППО
саміт
США
G7
F-16
Сергій Никифоров

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