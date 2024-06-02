Після Сінгапура Зеленський поїде в Філіппіни

Президент України Володимир Зеленський у Сінгапурі. Фото: Офіс Президента України

Вчора, 1 червня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Сінгапуру з робочим візитом, щоб взяти участь у Діалозі Шангрі-Ла. Тепер він відвідає сусідню країну і вперше поїде до Філіппін.

Про це повідомило видання Rappler у неділю, 2 червня.

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Президент України вперше, після обрання президентом у 2019 році, відвідає Філіппіни. Зеленський має прибути до Маніли пізно ввечері неділі, 2 червня, повідомляють дипломатичні джерела в столиці Філіппін.

"Український лідер був у сусідньому Сінгапурі на вихідних, щоб взяти участь у Діалозі Шангрі-Ла, де він звинуватив Росію та Китай у спробі підірвати мирний саміт у Швейцарії. Він прилітає саме тоді, коли Україна продовжує стикатися з безупинним нападом з боку Росії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Сінгапурі Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Китай не надає Росії зброю напряму. Він нагадав, що у російських ракетах, які були збиті на території України, знаходити компоненти, які вироблялися різними державами.

Також він негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава як жертва агресії з боку Росії має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.