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Президент Украины впервые посетит Филиппины

2 июня 2024 22:24
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Після Сінгапура Зеленський поїде в Філіппіни
Президент Украины Владимир Зеленский в Сингапуре Фото: Офис Президента Украины
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Вчера, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур с рабочим визитом, чтобы принять участие в Диалоге Шангри-Ла. Теперь он посетит соседнюю страну и впервые поедет на Филиппины.

Об этом сообщило издание Rappler в воскресенье, 2 июня.

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Зеленский посетит Манилу

Президент Украины впервые после избрания президентом в 2019 году посетит Филиппины. Зеленский должен прибыть в Манилу поздно вечером воскресенья, 2 июня, сообщают дипломатические источники в столице Филиппин.

"Украинский лидер был в соседнем Сингапуре на выходных, чтобы принять участие в Диалоге Шангри-Ла, где он обвинил Россию и Китай в попытке подорвать мирный саммит в Швейцарии. Он прилетает именно тогда, когда Украина продолжает сталкиваться с непрекращающимся нападением со стороны России", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сингапуре Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Китай не дает России оружие напрямую. Он напомнил, что в российских ракетах, сбитых на территории Украины, находят компоненты, которые производились разными государствами.

Также он отрицательно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.

Украина
Владимир Зеленский
Сингапур
Филиппины
саммит
Офис президента
военная помощь

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