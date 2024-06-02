Після Сінгапура Зеленський поїде в Філіппіни

Президент Украины Владимир Зеленский в Сингапуре Фото: Офис Президента Украины

Вчера, 1 июня, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сингапур с рабочим визитом, чтобы принять участие в Диалоге Шангри-Ла. Теперь он посетит соседнюю страну и впервые поедет на Филиппины.

Об этом сообщило издание Rappler в воскресенье, 2 июня.

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Президент Украины впервые после избрания президентом в 2019 году посетит Филиппины. Зеленский должен прибыть в Манилу поздно вечером воскресенья, 2 июня, сообщают дипломатические источники в столице Филиппин.

"Украинский лидер был в соседнем Сингапуре на выходных, чтобы принять участие в Диалоге Шангри-Ла, где он обвинил Россию и Китай в попытке подорвать мирный саммит в Швейцарии. Он прилетает именно тогда, когда Украина продолжает сталкиваться с непрекращающимся нападением со стороны России", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сингапуре Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Китай не дает России оружие напрямую. Он напомнил, что в российских ракетах, сбитых на территории Украины, находят компоненты, которые производились разными государствами.

Также он отрицательно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.