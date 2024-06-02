Чи дає Китай зброю Росії — Зеленський звернув увагу на цікавий факт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: The Guardian News

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Китай не надає Росії зброю напряму. Він нагадав, що у російських ракетах, які були збиті на території України, знаходити компоненти, які вироблялися різними державами.

Такі думки Зеленський висловив у рамках "Діалогу Шангрі-Ла" у неділю, 2 червня.

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"Я не можу говорити про весь світ. Я можу говорити про свою країну і про її місце в світі. А також про загрозу, яку ця війна несе не тільки Україні, а й усьому світу", — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна не очікує оборонної підтримки від Китаю і ніколи не просила про неї. Він додав, що такої підтримки все одно не було б.

"Але ми б не хотіли очікувати оборонної підтримки Китаєм Росії. І про це ми говорили з лідером Китаю по телефону. Він пообіцяв, що Китай буде стояти осторонь і не буде зброєю підтримувати Росію", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що сьогодні є багато сигналів від розвідок союзників, що те чи інше озброєння потрапляє до Росії через Китай.

"Я би тут був дуже послідовним. Є дійсно китайські деякі елементи, які входять до озброєння РФ, але маю зауважити, що є елементи і з інших країн світу", — додав президент.

Глава держави додав, що це не значить, шо різні країни спеціально продають їх Росії, щоб їх ракети влучали по Україні. Зеленський додав, що Україна передає всім країнам дані, які в неї є, якщо очевидно, що той чи інший продукт належить тій чи іншій державі.

"Якщо цей продукт попадає на російський ринок попри санкції, ми передаємо це нашим партнерам. Ми з цим боремось", — зазначив Зеленський.

Кого запросили на Саміт миру

Наостанок Зеленський заявив, що на Саміт миру Україна запросила абсолютно всі країни, щоб почути кожну думку. Це не стосується лише держави-агресора — Росії.

При цьому він нагадав, що спроби домовитися з РФ вже були — у Нормандському форматі, але це ні до чого хорошого не привело.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський провів пресконференцію в Сінгапурі, під час якої прокоментував дозвіл Сполучених Штатів бити по території Росії на кордоні Харківської області. Він наголосив, що цього недостатньо для ефективної протидії ворожим обстрілам.

Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".