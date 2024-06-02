Дает ли Китай оружие России —Зеленский обратил внимание на интересный факт

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: The Guardian News

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Китай не дает России оружие напрямую. Он напомнил, что в российских ракетах, сбитых на территории Украины, находят компоненты, которые производились разными государствами.

Такое мнение Зеленский высказал в рамках "Диалога Шангри-Ла" в воскресенье, 2 июня.

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Дает ли Китай оружие России

"Я не могу говорить обо всем мире. Я могу говорить о своей стране и ее месте в мире. А также об угрозе, которую эта война несет не только Украине, но и всему миру", — заявил Зеленский.

Президент отметил, что Украина не ожидает оборонной поддержки от Китая и никогда не просила о ней. Он добавил, что такой поддержки все равно не было бы.

"Но мы бы не хотели ожидать оборонной поддержки Китаем России. И об этом мы говорили с лидером Китая по телефону. Он пообещал, что Китай будет стоять в стороне и не будет оружием поддерживать Россию", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что сегодня есть много сигналов от разведок союзников, что то или иное вооружение попадает в Россию через Китай.

"Я бы здесь был очень последовательным. Есть действительно китайские некоторые элементы, которые входят в вооружение РФ, но я должен заметить, что есть элементы и из других стран мира", — добавил президент.

Глава государства добавил, что это не значит, что разные страны специально продают их России, чтобы их ракеты попадали по Украине. Зеленский добавил, что Украина передает всем странам данные, которые у нее есть, очевидно, что тот или иной продукт принадлежит тому или иному государству.

"Если этот продукт попадает на российский рынок, несмотря на санкции, мы передаем это нашим партнерам. Мы с этим боремся", — отметил Зеленский.

Кого пригласили на Саммит мира

В заключение Зеленский заявил, что на Саммит мира Украина пригласила абсолютно все страны, чтобы услышать каждое мнение. Это не касается только государства-агрессора России.

При этом он напомнил, что попытки договориться с РФ уже были в Нормандском формате, но это ни к чему хорошему не привело.

Ранее мы сообщали, что Зеленский провел пресс-конференцию в Сингапуре, во время которой прокомментировал разрешение Соединенных Штатов избивать по территории России на границе Харьковской области. Он подчеркнул, что этого недостаточно для эффективного противодействия вражеским обстрелам.

Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".