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Зеленський прилетів на безпекову конференцію у Сінгапурі

1 червня 2024 14:20
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський прибув до Сінгапура — подробиці візиту
Володимир Зеленський під час візиту до Сінгапура. Фото: Telegram Володимира Зеленського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".

Про це повідомляє Офіс президента України.

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За його словами, глобальна безпека неможлива, коли Росія ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, натомість шантажуючи "голодом, темрявою та ядерною зброєю".

"Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", — резюмував він.

Також глава держави анонсував низку переговорів з провідними урядовцями:

  • президентом країни Тарманом Шанмугаратнамом;
  • прем’єр-міністром країни Лоуренсом Вонгом;
  • експрезидентом країни Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою;
  • міністром оборони США Ллойдом Остіном;
  • а також з сінгапурськими інвесторами та бізнесменами.
зеленський сінгапур
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський перебував у Норвегії, де підписав з прем'єром країни, Йонасом Гар Стере, безпекову угоду.

Раніше наша країна в рамках підписання двосторонніх угод отримала гарантії безпеки від Великої БританіїНімеччиниФранціїДаніїКанадиІталіїНідерландівФінляндіїЛатвіїІспаніїБельгіїПортугаліїШвеції та Ісландії.

Україна
Володимир Зеленський
Сінгапур
Ллойд Остін
ООН
Офіс президента
війна в Україні

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