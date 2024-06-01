Зеленський прибув до Сінгапура — подробиці візиту

Володимир Зеленський під час візиту до Сінгапура. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".

Про це повідомляє Офіс президента України.

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За його словами, глобальна безпека неможлива, коли Росія ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, натомість шантажуючи "голодом, темрявою та ядерною зброєю".

"Відновлення справедливого миру в Україні, гарантування глобальної продовольчої та ядерної безпеки – це завдання Глобального саміту миру у Швейцарії. Саме тому нам важливо буде почути там голос Азійсько-Тихоокеанського регіону", — резюмував він.

Також глава держави анонсував низку переговорів з провідними урядовцями:

президентом країни Тарманом Шанмугаратнамом;

прем’єр-міністром країни Лоуренсом Вонгом;

експрезидентом країни Тимор-Лешті Жозе Рамушем-Ортою;

міністром оборони США Ллойдом Остіном;

а також з сінгапурськими інвесторами та бізнесменами.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, не так давно Володимир Зеленський перебував у Норвегії, де підписав з прем'єром країни, Йонасом Гар Стере, безпекову угоду.

Раніше наша країна в рамках підписання двосторонніх угод отримала гарантії безпеки від Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Канади, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Латвії, Іспанії, Бельгії, Португалії, Швеції та Ісландії.