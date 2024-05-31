Україна отримала гарантії безпеки від Норвегії — на Банковій розповіли деталі

Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Фото: Офіс президента України

У п'ятницю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про безпекову сферу. Таким чином скандинавське королівство стало 15 країною, з якою укладено угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.

Про це інформує пресслужба Офісу президента України.

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Підписання угоди. Джерело: Офіс президента України

Як повідомляється. цьогоріч Норвегія надасть Україні щонайменше 1,2 млрд євро військової допомоги. У встановлену королівством довгострокову Програму Нансена з підтримки України, норвезький уряд вклав майже 6,4 млрд євро, терміном на чотири роки. Норвезька підтримка України триватиме протягом всього терміну дії угоди.

У військовій програмі угоди Норвегія допомагатиме:

розвивати військово-повітряну сферу наданням винищувачів F-16;

сприятиме військово-морському розвитку України;

співпрацюватиме з українськими КБ над поглибленням вітчизняного ОПК;

надасть додаткові середні ЗРК NASAMS, обладнання та запчастини до них та сприятиме навчанню українських зенітників.

Натомість цивільна програма угоди містить:

підтримку Української формули миру;

антиросійських санкцій;

відшкодування збитків;

юридичну допомогу у притягненні Росії до відповідальності;

допомогу в економічному відновленні;

гуманітарне розмінування;

захист критичної інфраструктури;

боротьбу з російською пропагандою;

надання норвезькими лікарнями допомоги громадянам України.

Нагадаємо, раніше Україна в рамках підписання двосторонніх угод отримала гарантії безпеки від Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Канади, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Латвії, Іспанії, Бельгії, Португалії, Швеції та Ісландії.