Україна отримала гарантії безпеки від Норвегії — на Банковій розповіли деталі

В Офісі президента розкрили деталі угоди про гарантії безпеки від Норвегії
У п'ятницю, 31 травня, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про безпекову сферу. Таким чином скандинавське королівство стало 15 країною, з якою укладено угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7.
Про це інформує пресслужба Офісу президента України.
Гарантії безпеки від Норвегії
Як повідомляється. цьогоріч Норвегія надасть Україні щонайменше 1,2 млрд євро військової допомоги. У встановлену королівством довгострокову Програму Нансена з підтримки України, норвезький уряд вклав майже 6,4 млрд євро, терміном на чотири роки. Норвезька підтримка України триватиме протягом всього терміну дії угоди.
У військовій програмі угоди Норвегія допомагатиме:
- розвивати військово-повітряну сферу наданням винищувачів F-16;
- сприятиме військово-морському розвитку України;
- співпрацюватиме з українськими КБ над поглибленням вітчизняного ОПК;
- надасть додаткові середні ЗРК NASAMS, обладнання та запчастини до них та сприятиме навчанню українських зенітників.
Натомість цивільна програма угоди містить:
- підтримку Української формули миру;
- антиросійських санкцій;
- відшкодування збитків;
- юридичну допомогу у притягненні Росії до відповідальності;
- допомогу в економічному відновленні;
- гуманітарне розмінування;
- захист критичної інфраструктури;
- боротьбу з російською пропагандою;
- надання норвезькими лікарнями допомоги громадянам України.
Нагадаємо, раніше Україна в рамках підписання двосторонніх угод отримала гарантії безпеки від Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії, Канади, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Латвії, Іспанії, Бельгії, Португалії, Швеції та Ісландії.
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