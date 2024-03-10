Зеленський розповів подробиці безпекової угоди з Францією

Президенти України і Франції. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів основні подробиці безпекових угод, які Україна підписала з Францією 16 лютого. Один з основних її аспектів — посилення протиповітряної оборони України.

Про це Зеленський розповів у неділю, 10 березня.

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Що передбачають безпекові угоди з Францією

"Нещодавно ми підписали безпекову угоду з Францією про довготривалу підтримку — заради більшої безпеки та спільної сили", — повідомив Зеленський.

За його словами, угода передбачає співпрацю у сфері безпеки, фінансів та оборони, а також здійснення спільних політичних кроків.

"Цілком конкретні речі, які допомагають Україні захистити свою незалежність", — наголосив президент.

Зеленський також подякував Франції та особисто президенту Емманюелю Макрону за його послідовну підтримку України у її боротьбі за свою незалежність.

Він нагадав, що безпекові угоди з Україною також підписали Велика Британія, Німеччина, Канада, Італія, Данія і Нідерланди.

У свою чергу, Макрон запевнив, що французи і надалі надаватимуть підтримку нашій державі.

"Ми будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла цю агресивну війну. Запевняю у нашій підтримці сьогодні, завтра і скільки потрібно", — наголосив президент Франції.

Раніше ми повідомляли, що Україна та Франція підписали угоду про надання нашій країні гарантій безпеки. Перед цим таку угоду було підписано з Німеччиною.

Також Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.