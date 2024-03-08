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Макрон розповів, за яких умов Франція введе війська в Україну

8 березня 2024 10:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Макрон розповів, за яких умов Франція введе війська в Україну
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправлення до України військових НАТО. Французький лідер пояснив, за яких умов це можливо.

Про це пише видання L'Independant.

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Лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель зазначив, що під час зустрічі з очільниками партій Макрон вкотре підтвердив свої заяви щодо підтримки України.

Французький лідер висловив готовність відправити свої війська для допомоги українським силам у тому випадку, якщо Росія здійснить прорив фронту в напрямку Одеси або Києва.

Нагадаємо, Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну.

У матеріалі Новини.LIVE розповіли, чому Макрон заговорив про можливість відправки військ НАТО до України та що за цим стоїть.

Крім того,  на слова Макрона відреагував Зеленський. Втім, глава держави не зміг дати розгорнутий коментар, адже не знає всіх деталей цього питання.

Франція
НАТО
Емманюель Макрон
війна в Україні
Росія

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