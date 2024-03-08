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Макрон рассказал, при каких условиях Франция введет войска в Украину

8 марта 2024 10:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Макрон рассказал, при каких условиях Франция введет войска в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

Об этом пишет издание L'Independant.

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Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель отметил, что во время встречи с руководителями партий Макрон еще раз подтвердил свои заявления о поддержке Украины.

Французский лидер выразил готовность отправить свои войска для помощи украинским силам в том случае, если Россия совершит прорыв фронта в направлении Одессы или Киева.

Напомним, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

В материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

Кроме того, на слова Макрона отреагировал Зеленский. Впрочем, глава государства не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.

Франция
НАТО
Эммануэль Макрон
война в Украине
Россия

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