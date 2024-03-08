Макрон рассказал, при каких условиях Франция введет войска в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: скриншот с видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

Об этом пишет издание L'Independant.

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Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель отметил, что во время встречи с руководителями партий Макрон еще раз подтвердил свои заявления о поддержке Украины.

Французский лидер выразил готовность отправить свои войска для помощи украинским силам в том случае, если Россия совершит прорыв фронта в направлении Одессы или Киева.

Напомним, Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину.

В материале Новини.LIVE рассказали, почему Макрон заговорил о возможности отправки войск НАТО в Украину и что за этим стоит.

Кроме того, на слова Макрона отреагировал Зеленский. Впрочем, глава государства не смог дать развернутый комментарий, ведь не знает всех деталей этого вопроса.