В Європі відреагували на слова Макрона щодо військ НАТО в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили у вівторок, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну. Це сталося після того, як президент Франції Емманюель Макрон натякнув на таку можливість. В свою чергу Кремль попередив, що будь-який такий крок неминуче призведе до конфлікту між Росією та НАТО.

Про це повідомило Reuters у вівторок, 27 лютого.

НАТО не відправить війська до України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що західні союзники не повинні виключати жодних варіантів у спробі запобігти перемоги Росії в Україні, навіть якщо доведеться ввести війська на територію України. Втім, він додав, що на даному етапі немає консенсусу з цього питання.

Однак Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Польща та Чехія відмежувалися від будь-яких припущень про те, що вони можуть залучити наземні війська до війни в Україні.

"...На українській землі не буде ні сухопутних військ, ні солдатів, яких туди відправлять європейські країни чи країни НАТО", — заявив у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Іспанія також не збирається відправляти бойові підрозділи до України.

"Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа протистояти нападу президента Росії Володимира Путіна", — сказала речниця іспанського уряду Пілар Алегрія.

Що мала на увазі Франція

Прагнучи прояснити зауваження Макрона, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн у той же день заявив, що президент мав на увазі відправку військ для виконання конкретних завдань, таких як допомога в розмінуванні, виробництво зброї на місці та кіберзахист.

"Це може вимагати військової присутності на українській території, не переходячи межі бойових дій", — сказав Сежурн французьким законодавцям.

Раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу нема намірів ввести війська на територію України. При цьому він зазначив, що наша держава отримує від країн-союзників безпрецедентну підтримку.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити виправляння до України військових НАТО, щоправда, наразі щодо цього питання немає згоди.