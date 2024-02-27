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В Європі відреагували на слова Макрона щодо військ НАТО в Україні

27 лютого 2024 19:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Європі відреагували на слова Макрона щодо військ НАТО в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Німеччина, Велика Британія та інші європейські країни заявили у вівторок, що не планують надсилати сухопутні війська в Україну. Це сталося після того, як президент Франції Емманюель Макрон натякнув на таку можливість. В свою чергу Кремль попередив, що будь-який такий крок неминуче призведе до конфлікту між Росією та НАТО.

Про це повідомило Reuters у вівторок, 27 лютого.

НАТО не відправить війська до України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що західні союзники не повинні виключати жодних варіантів у спробі запобігти перемоги Росії в Україні, навіть якщо доведеться ввести війська на територію України. Втім, він додав, що на даному етапі немає консенсусу з цього питання.

Однак Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Польща та Чехія відмежувалися від будь-яких припущень про те, що вони можуть залучити наземні війська до війни в Україні.

"...На українській землі не буде ні сухопутних військ, ні солдатів, яких туди відправлять європейські країни чи країни НАТО", — заявив у вівторок канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Іспанія також не збирається відправляти бойові підрозділи до України.

"Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа протистояти нападу президента Росії Володимира Путіна", — сказала речниця іспанського уряду Пілар Алегрія.

Що мала на увазі Франція

Прагнучи прояснити зауваження Макрона, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн у той же день заявив, що президент мав на увазі відправку військ для виконання конкретних завдань, таких як допомога в розмінуванні, виробництво зброї на місці та кіберзахист.

"Це може вимагати військової присутності на українській території, не переходячи межі бойових дій", — сказав Сежурн французьким законодавцям.

Раніше ми повідомляли, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу нема намірів ввести війська на територію України. При цьому він зазначив, що наша держава отримує від країн-союзників безпрецедентну підтримку.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити  виправляння до України військових НАТО, щоправда, наразі щодо цього питання немає згоди. 

Франція
Німеччина
війна
НАТО
Емманюель Макрон
Україна
Велика Британія

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