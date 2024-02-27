В Европе отреагировали на слова Макрона о войсках НАТО в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Германия, Великобритания и другие европейские страны заявили во вторник, что не планируют отправлять сухопутные войска в Украину. Это произошло после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон намекнул на такую возможность. В свою очередь, Кремль предупредил, что любой такой шаг неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Об этом сообщило Reuters во вторник, 27 февраля.

НАТО не отправит войска в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что западные союзники не должны исключать никаких вариантов в попытке предотвратить победу России в Украине, даже если придется ввести войска на территорию Украины. Впрочем, он добавил, что на данном этапе нет консенсуса по этому вопросу.

Однако Германия, Великобритания, Испания, Польша и Чехия отмежевались от любых предположений, что они могут привлечь наземные войска к войне в Украине.

"...На украинской земле не будет ни сухопутных войск, ни солдат, которых туда отправят европейские страны или страны НАТО", — заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц.

Испания также не собирается отправлять боевые подразделения в Украину.

"Единство было и является самым эффективным оружием, которое Европа должна противостоять нападению президента России Владимира Путина", — сказала спикер испанского правительства Пилар Аллегрия.

Что имела в виду Франция

Стремясь прояснить замечания Макрона, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн в тот же день заявил, что президент имел в виду отправку войск для выполнения конкретных задач, таких как помощь в разминировании, производство оружия на месте и киберзащита.

"Это может потребовать военного присутствия на украинской территории, не переходя границы боевых действий", — сказал Сежурн французским законодателям.

Ранее мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет намерений ввести войска на территорию Украины. При этом он отметил, что наше государство получает от стран-союзников беспрецедентную поддержку.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключить поправку в Украину военных НАТО, правда, в настоящее время на этот вопрос нет согласия.