Макрон не виключає відправку військ НАТО до України

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди. Також він анонсував створення для України коаліції з надання далекобійної зброї.

Про це Еммануель Макрон повідомив після конференції з підтримки України в Парижі у понеділок, 26 лютого.

Макрон про відправку військ та нову коаліцію

Французький лідер зазначив, що наразі немає згоди щодо відправки західних військових на допомогу Україні, однак не варто це виключати в майбутньому.

"Сьогодні немає консенсусу щодо виряджання наземних військ, але нічого не можна виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", — наголосив Макрон.

Стосовно нової коаліції, за словами президента Франції, її створять для відправки Україні "ракет і бомб середньої і великої дальності".

Він також вважає, що поразка Росії є важливою для забезпечення безпеки та стабільності в Європі.

EN DIRECT | Conférence de presse du Président @EmmanuelMacron à l'issue de la Conférence de soutien à l'Ukraine. https://t.co/rVheknmJAI — Élysée (@Elysee) February 26, 2024

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 лютого, взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі, який зібрав Макрон. Український лідер розповів, про що говорили.

Також ми писали, що Зеленський відповів, від кого залежить запрошення України до НАТО. Він назвав дві країни.