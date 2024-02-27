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Макрон не виключає відправку військ НАТО до України

27 лютого 2024 03:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Макрон не виключає відправку військ НАТО до України
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не можна виключити  відправку до України військових НАТО, щоправда, щодо цього наразі немає згоди. Також він анонсував створення для України коаліції з надання далекобійної зброї.

Про це Еммануель Макрон повідомив після конференції з підтримки України в Парижі у понеділок, 26 лютого.

Макрон про відправку військ та нову коаліцію

Французький лідер зазначив, що наразі немає згоди щодо відправки західних військових на допомогу Україні, однак не варто це виключати в майбутньому.

"Сьогодні немає консенсусу щодо виряджання наземних військ, але нічого не можна виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", — наголосив Макрон.

Стосовно нової коаліції, за словами президента Франції, її створять  для відправки Україні "ракет і бомб середньої і великої дальності".

Він також вважає, що поразка Росії є важливою для забезпечення безпеки та стабільності в Європі.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 лютого, взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі, який зібрав Макрон. Український лідер розповів, про що говорили.

Також ми писали, що Зеленський відповів, від кого залежить запрошення України до НАТО. Він назвав дві країни.

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