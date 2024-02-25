Від кого залежить запрошення України до НАТО на саміті у США — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Український лідер Володимир Зеленський розповів, від кого залежить запрошення країни до НАТО на саміті у Вашингтоні. Він відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Запрошення України до НАТО

"Рішення про запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні залежить від США та Німеччини", — зазначив Зеленський.

Він додав, якщо Україну не запросять, то не запросять.

Нагадаємо, Зеленський назвав співвідношення сил з армією Росії. За його словами, це один до семи.

Також український лідер відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він також розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.