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Від кого залежить запрошення України до НАТО на саміті у США — відповідь Зеленського

25 лютого 2024 17:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Від кого залежить запрошення України до НАТО на саміті у США — відповідь Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український лідер Володимир Зеленський розповів, від кого залежить запрошення країни до НАТО на саміті у Вашингтоні. Він відбудеться 9-11 липня 2024 року.

Про це глава держав сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Запрошення України до НАТО

"Рішення про запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні залежить від США та Німеччини", — зазначив Зеленський.

Він додав, якщо Україну не запросять, то не запросять.

Нагадаємо, Зеленський назвав співвідношення сил з армією Росії. За його словами, це один до семи.

Також український лідер відповів на запитання, чи програє країна у війні. Він також розповів, чи потрібно зараз говорити з російським диктатором Володимиром Путіним.

Володимир Зеленський
США
Німеччина
НАТО
Україна
саміт
президент

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