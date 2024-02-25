От кого зависит приглашение Украины в НАТО на саммите в США — ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, от кого зависит приглашение страны в НАТО на саммите в Вашингтоне. Он пройдет 9-11 июля 2024 года.

Об этом глава государств сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

Приглашение Украины в НАТО

"Решение о приглашении Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне зависит от США и Германии", — отметил Зеленский.

Он добавил, что если Украину не пригласят, то не пригласят.

Напомним, Зеленский назвал соотношение сил с армией России. По его словам, это один к семи.

Также украинский лидер ответил на вопрос, проигрывает ли страна в войне. Он также рассказал, нужно ли сейчас говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.