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Зеленський озвучив теми, які обговорювали на спеціальному саміті в Парижі

26 лютого 2024 19:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський озвучив теми, які обговорювали на спеціальному саміті в Парижі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 лютого, взяв участь у роботі спеціального саміту в Парижі. Його зібрав президент Франції Емманюель Макрон.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні.

Спеціальний саміт у Парижі

"Головна тематика – все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності: звичайно, наші арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки", — розповів глава держави.

Зеленський наголосив, все, що роблять разом для захисту від російської агресії, додає народам реальної безпеки на десятиліття вперед. За його словами, кожна з російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Москву, і будь-якого іншого супротивника Європи та загалом вільного світу, що агресія результатів не дає і не може дати.

Український лідер наголосив, що співпраця та рішучість — це дві відповіді, які варто всім дати на питання про закінчення війни та наближення миру.

Нагадаємо, Зеленський заявив, чим довше перебувають громадяни країни в російській неволі, тим складніше їм потім буде повертатись у нормальне життя. Він наголосив на важливості повернення всіх полонених та депортованих в Україну.

Також глава держави вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів. Він наголосив, що Батьківщина ніколи не забуде про своїх захисників.

Володимир Зеленський
Франція
Емманюель Макрон
Україна
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