Зеленский озвучил темы, которые обсуждали на специальном саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 февраля, принял участие в работе специального саммита в Париже. Его собрал президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.

Специальный саммит в Париже

"Главная тематика — все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности: конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, снабжение оружием для Украины и непрерывность поддержки", — рассказал глава государства.

Зеленский отметил, все, что делают вместе для защиты от российской агрессии, добавляет народам реальной безопасности на десятилетия вперед. По его словам, каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Москву, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира, что агрессия результатов не дает и не может дать.

Украинский лидер подчеркнул, что сотрудничество и решительность — это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира.

Напомним, Зеленский заявил, чем дольше находятся граждане страны в российской неволе, тем сложнее им потом будет возвращаться в нормальную жизнь. Он отметил важность возвращения всех пленных и депортированных в Украину.

Глава государства вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших воинов. Он отметил, что Родина никогда не забудет своих защитников.