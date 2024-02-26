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Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів

26 лютого 2024 16:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів
Президент вручає сертифікат Героям України. Фото: Офіс президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих воїнів. Він наголосив, що Батьківщина ніколи не забуде про своїх захисників.

Про це повідомила пресслужба президента у понеділок, 26 лютого.

Герої України отримали квартири

"Продовжуємо традицію особливої вдячності та шани до українських Героїв. Вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв", — заявив президент.

Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири українським воїнам та родинам загиблих. Він наголосив, що хоче подякувати кожному захиснику і захисниці за те, що вони є в України.

"На нашу землю вже точно не прийдуть такі часи, коли хтось міг би змусити українців забути своїх Героїв. Українці своєї незалежності та власної держави вже ніколи не віддадуть, ніколи Україна не зрадить памʼяті своїх Героїв", — запевнив глава держави. 

Він також закликав українців бути гордими за тих співвітчизників, які боролися так, що стали взірцем на покоління.

"І, будь ласка, хай усі в Україні пам’ятають, якою ціною вдавалося і вдається берегти незалежність", — завершив звернення президент.

квартири
Виступ Володимира Зеленського. Фото: Офіс президента
квартира
Родичі полеглих героїв. Фото: Офіс президента
квартири
Зеленський вручає сертифікат військовим. Фото: Офіс президента

Нагадаємо, 24 лютого Зеленський у Гостомелі на Київщині нагородив та відзначив українських воїнів.

У другу річницю повномасштабного вторгнення РФ президент заявив, що пишається кожним і кожною, хто бореться з російськими загарбниками вже стільки часу.

Володимир Зеленський
війна
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Україна
Герой України
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